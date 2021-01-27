Давид Хитарян утвержден ректором Государственного института физической культуры и спорта Армении

Правительство утвердило избрание Давида Сениковича Хитаряна на должность ректора Государственного института физической культуры и спорта Армении. Как сообщает Арменпресс, в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Республики Армения “О высшем, послевузовском профессиональном образовании”, ректор государственного высшего учебного заведения избирается в результате открытого конкурса, определенного законодательством Республики Армения, тайным голосованием Совета учебного заведения сроком на 5 лет.

11 января 2021 года был проведен конкурс на замещение вакантной должности ректора института.

В заседании приняли участие 23 из 24 членов Совета вуза. На пост ректора было три кандидата: Давид Хитарян, Гагик Саргсян и Армен Григорян. Последний отказался.

Голоса 23 членов Совета, принявших участие в тайном голосовании, распределились следующим образом: Давид Хитарян - 15 “за”, Гагик Саргсян - 8 “за”.

По результатам голосования Совет принял решение избрать ректором Давида Хитаряна.