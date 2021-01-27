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Нет никаких обоснованных фактов выдачи армянских паспортов азербайджанцам: замначальника полиции

Нет никаких обоснованных фактов выдачи армянских паспортов азербайджанцам: замначальника полиции

Замначальника Полиции Армении Ара Фиданян коснулся сведений, что азербайджанцам раздают армянские паспорта и отметил, что по этому вопросу проводятся расследования.

“Для проведения расследования мы  обратились к лицам, которые выступили с подобными заявлениями, чтобы получить хотя бы один пример”, - сказал Фиданян, добавив, что никаких фактов не получено, а следствие может быть проведено только при наличии обоснованных фактов.

Замначальника полиции подчеркнул, что нет ни одного случая, обоснованного факта, что в Армении азербайджанцам выдавались паспорта.


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