Лицам, получившим ранения, правительство единовременно выделит по 500 000 драмов

Правительство утвердило программу оказания социального содействия военнослужащим, раненным в результате боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха. Министр труда и социальных дел Месроп Аракелян сообщил, что законопроектом предлагается предоставить раненым во время войны единовременную социальную помощь в размере 500 000 драмов, за исключением лиц с инвалидностью 1 и 2 степени. Последние уже получают финансовое содействие.

Министр подчеркнул, что бенефициарами будут не только призывники, но и военнослужащие резервного состава и добровольцы.

“Некоторые полученные ранения были легкими, но эти люди также потеряли некоторое время и имели проблемы с трудоспособностью. Бенефициарами станут около 6 000 граждан. Количество людей с инвалидностью 1 и 2 степени не превышает 1 000. На данный момент 200 человек уже прошли медико-социальное обследование и получили группу инвалидности. Количество ампутированных людей, которым потребуется протезирование не превышает 120”, - как сообщает Арменпресс, сказал Аракелян, добавив, что через 10 дней бенефициары смогут получить свои деньги.

Бенефициарами будут раненые, получившие медицинскую помощь в медицинских учреждениях, не имеющие группы инвалидности или имеющие инвалидность третьей группы.