Высокий уровень политического диалога с Ираном Армения считает очень важным: Ара Айвазян

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян армяно-иранскую повестку считает всеобъемлющей, основанной на многовековых добрососедских отношениях, объединяющих два народа. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразил Ара Айвазян в своем выступлении на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

“Наша дружба, основанная на взаимном доверии и взаимном уважении, - лучший пример межкультурного диалога различных религий и цивилизаций народов, живущих бок о бок. Это ключ к достижению мира и стабильности в регионе”, - сказал Айвазян.

Министр подчеркнул, что Армения придает большое значение высокому уровню политического диалога с Ираном, тесным торгово-экономическим связям и сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. По его словам, встреча - хорошая возможность обменяться мнениями о перспективах многопрофильного сотрудничества, наметить дальнейшие шаги. “Уверен, что совместными усилиями мы сможем и дальше укреплять и развивать наше взаимовыгодное сотрудничество. Иран является четвертым торговым партнером Армении, и, естественно, развитие торгово-экономического сотрудничества занимает особое место в нашей повестке. Безусловно, в ходе наших обсуждений большое внимание было уделено вопросам региональной безопасности, стабильности, и мы продолжим обмен мнениями по ним в течение всего дня”, - представил глава МИД Республики Армения.