Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", — сказал он журналистам.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из базы данных Госдумы, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении. В документе прописан пятилетний срок пролонгации — до 5 февраля 2026-го.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.