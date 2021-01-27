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Епископ Мушег Бабаян назначен председателем Церковного совета Первопрестольного Святого Эчмиадзина

Епископ Мушег Бабаян назначен председателем Церковного совета Первопрестольного Святого Эчмиадзина

Согласно директиве Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян 27-го января епископ Мушег Бабаян освобожден от обязанностей директора административно-хозяйственного отдела Первопрестольного Святого Эчмиадзина и назначен председателем Церковного совета Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Об этом Арменпресс сообщили в дирекции Первопрестольного Святого Эчмиадзина.


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