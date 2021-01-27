На международном фестивале армянский фильм признан лучшим танцевальным фильмом

Танцевальный фильм “Ел”, снятый при содействии Историко-археологического музея-заповедника “Эребуни”, на престижном Нью-Йоркском фестивале “Hollywood International Golden Age” удостоился премий “Лучший танцевальный фильм” и “Honorable Mantion”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница музея-заповедника в Facebook.

По словам руководителя проекта Лилит Габриелян, фильм был воплощен в жизнь, чтобы совместными усилиями представить миру армянское искусство и еще раз посредством культуры выразить всю силу и стойкость нашей души.