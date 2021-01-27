Тегеран готов вернуться к выполнению ядерной сделки "через час", но сначала это должны сделать другие, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы всегда говорили – вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернемся ко всем своим", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного иранским телевидением, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Кроме того, в декабре в Иране был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки. Основная цель - добиться отмены санкций и ограничений в экспорте нефти и осуществлении финансовых операций.