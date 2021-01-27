Временно будет запрещен импорт цемента в Армению

Решением правительства ввоз цемента в Армению временно будет запрещен, за исключением цемента из стран ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительной власти.

Согласно обоснованию, принятие данного проекта обусловлено необходимостью защиты внутреннего производства продукта (цемента), имеющего стратегическое значение для Армении, а также приведением норм, связанных с импортом цемента, в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза.

“Согласно пункту 15 части 1 статьи 20.1 Закона Республики Армения “О государственной пошлине”, а также пункту 10 раздела 4 таблицы видов деятельности, подлежащих уведомлению части 2 статьи 22 Закона Республики Армения “Об уведомлении об осуществлении деятельности” (посредством которых с целью защиты внутреннего рынка цемента ограничивался ввоз цемента из третьих стран в Республику Армения) утратил силу действия 1-го января 2021 года.

В целях дальнейшей защиты внутреннего рынка цемента от импорта цемента по низким ценам, развития местного производства цемента предлагается взять за основу положение статьи 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ( далее - Договор). Государства-участники могут в одностороннем порядке применять нетарифные соглашения в торговле с третьими странами.

Ограничение импорта цемента указанными механизмами не противоречит обязательствам Республики Армения по международным соглашениям, поэтому вышеупомянутые меры нетарифного регулирования регулярно используются для защиты местного рынка в государствах-членах ЕАЭС, ограничивая импорт или экспорт различных товаров.

Например, решением N 459 Совета министров Беларуси от 09.07.2019 г. был ограничен ввоз портландцемента из третьих стран в Республику Беларусь, а Казахстан временно запретил ввоз цемента из третьих стран.

Предлагается временно применить упомянутые правила и в Армении (соглашение предусматривает максимальный срок 6 месяцев с возможностью его продления).

Принятие этого проекта предоставит маркетинговые механизмы для обеспечения дальнейшего развития цементной промышленности Армении”, - говорится в решении правительства.