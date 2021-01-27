Армен Гуларян назначен председателем Комитета по градостроительству
12:20, 27 Январь, 2021
Армен Гуларян назначен председателем Комитета по градостроительству. Как передает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства.
Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что Гуларян уже довольно долгое время выполняет обязанности председателя комитета и пожелал ему успехов.
В свою очередь, Гуларян поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что в сотрудничестве с аппаратом комитета и профессиональным сообществом будут реализованы все те задачи, которые будут ставиться перед комитетом.
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