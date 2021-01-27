Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Армен Гуларян назначен председателем Комитета по градостроительству

Армен Гуларян назначен председателем Комитета по градостроительству

Армен Гуларян назначен председателем Комитета по градостроительству. Как передает Арменпресс, это решение принято на заседании правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что Гуларян уже довольно долгое время выполняет обязанности председателя комитета и пожелал ему успехов.

В свою очередь, Гуларян поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что в сотрудничестве с аппаратом комитета и профессиональным сообществом будут реализованы все те задачи, которые будут ставиться перед комитетом.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации