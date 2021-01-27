Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ

Сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих, теперь женщинам в американской армии разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, а также красить губы и покрывать лаком ногти. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Hill.

Изменения основаны на рекомендациях различных комиссий, состоящих в основном из женщин-военнослужащих, сообщает газета.

"Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности. Равенство, инклюзивность и разнообразие очень важны для готовности армии, потому что у нас есть солдаты из всех слоев общества ... и мы должны представлять их, поэтому наша армейская политика должна способствовать равенству и инклюзивности", - приводит газета слова генерал-лейтенанта Гэри Брито.