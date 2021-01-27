Марукян переизбран первым вице-председателем комиссии ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам

Руководитель парламентской фракции НС Армении “Просвещенная Армения”, член делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Эдмон Марукян переизбран первым заместителем председателя комиссии ПАСЕ по правам человека и правовым вопросам. Как передает Арменпресс, об этом Марукян написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня я был переизбран первым заместителем председателя одной из важнейших комиссий ПАСЕ - комиссии по правам человека и правовым вопросам. Моя кандидатура была представлена политической группой Альянса либералов и демократов Европы (ALDE) ПАСЕ”, - написал Марукян.

Комиссия по правам человека и правовым вопросам состоит из 91 члена, которые представляют национальные парламенты 47 стран-членов СЕ. Комиссия имеет 3 подкомиссии.