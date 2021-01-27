Более 60% жителей планеты полагают, что климатические изменения представляют собой серьезную угрозу для человечества и являются настоящей "чрезвычайной ситуацией". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования, проведенного специалистами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета.

Исследование ПРООН стало крупнейшим в истории опросом общественного мнения о влиянии изменения климата на мировые процессы. В нем приняли участие порядка 1,2 млн человек, проживающих в 50 различных странах. При этом указывается, что в рамках исследования через мобильные игры был проведен специальный опрос среди молодых людей до 18 лет. Респондентам был задан вопрос о том, является ли изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли они 18 ключевых направлений климатической политики в шести различных областях, включая экономику, энергетику, транспорт, производство и потребление продуктов питания, окружающую среду и обеспечение безопасности человека.

Результаты показали, что 64% опрошенных считают изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией, даже несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Зачастую они выступали за расширение климатической политики государств. Например, в восьми из 10 исследуемых стран с самыми высокими уровнями выбросов, приходящихся на энергетический сектор, большинство респондентов высказывалось в поддержку перехода к возобновляемым источникам энергии. Девять из 10 государств с наиболее урбанизированным населением выступили за активное использование экологически чистого транспорта, в том числе электромобилей, автобусов и велосипедов.

"Результаты опроса ясно показывают, что срочные меры по борьбе с изменением климата пользуются широкой поддержкой людей во всем мире, независимо от национальности, возраста, пола и уровня образования", - отметил администратор ПРООН Ахим Штайнер. При этом он добавил, что в исследовании обозначены основные направления политики государств для решения глобальных проблем, связанных с климатическими изменениями.