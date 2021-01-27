В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение COVID-19

Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В решении группа заявила, что нет необходимости делать прививку в приоритетном международным путешественникам. Один из аргументов ВОЗ - в период ограниченного предложения вакцин "преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости".

Второй аргумент консультативной группы - это "отсутствие фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции".

В связи с этим ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса только путешественникам из группы высокого риска.