В российско-турецком Центре мониторинга прекращения огня в НКР будут и российские военнослужащие. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

“Российские военнослужащие, вошедшие в состав совместного российско-турецкого Центра по мониторингу прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, проходят подготовку для совместного выполнения задач мониторинга режима прекращения огня и собираются отправиться на территорию Азербайджанской Республики.

В ходе подготовки военнослужащие изучают структуру, значение, задачи и функции совместного центра, порядок организации работы, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой должны выполняться задачи.

Служащие совместного центра мониторинг ситуации и контроль за соблюдением режима прекращения огня будут проводить с использованием беспилотных летательных аппаратов”, - говорится в сообщении МО РФ.