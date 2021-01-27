У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья самого северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Главное метеорологическое управление.

Очаг залегал на глубине 130 километров. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Они ощущались в четырех префектурах.

Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.