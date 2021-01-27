Армянской стороне переданы останки еще 31 погибших военнослужащих: ГСЧС Арцаха

В районе Варанда (Физули) азербайджанская сторона армянской стороне передала останки еще 31 погибшего военнослужащего, не сообщив информации о месте, где они были найдены. Как передает Арменпресс, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщила, что по предварительным данным это останки военнослужащих резервного состава. Для выяснения их личностей назначены судебно-медицинские экспертизы.

В общей сложности по сей день обнаружено 1 318 останков, 15 из которых по предварительным данным - гражданские лица, остальные - военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, резервисты или добровольцы.

Спасатели Арцаха 27 января проводят поисковые работы в Мартунинском районе в направлении Неркин Чартар, в районе Варанда (Физули) и в Гадрутском районе.