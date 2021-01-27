В 2021 году будет расширена программа “Армянский виртуальный мост”

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян изложил подробности программы “Армянский виртуальный мост”. Как сообщает Арменпресс, Акоп Аршакян на своей странице в Facebook напомнил, что 3 августа 2020 года стартовала одна из самых масштабных программ Министерства высоких технологий Армении - “Армянский виртуальный мост”.

Он подчеркнул, что программа нацелена на то, чтобы стать платформой, соединяющей технологическое сообщество Армении со всем миром, что в то же время станет основой для совместного сотрудничества с технологическим сообществом диаспоры.

“Для достижения этой цели программа “Армянский виртуальный мост” содержит в сеея два образовательных компонента инкубационно-ускоренного обучения, которые направлены на создание возможностей для армянских участников развития навыков международного сотрудничества и привлечения инвестиций. В рамках инкубационной составляющей программы 2020 г. 13 армянских предпринимателей прошли курсы повышения квалификации по соответствующей программе Университета Дрейпера. “А в рамках акселерационной программы 15 компаний в течение 8 недель проходили обучение с лучшими специалистами с мировым именем”, - написал Аршакян.

Он добавил, что 28 января 2021 года компании-победители, участвующие в программе, представят свою продукцию венчурным компаниям Кремниевой долины, инвесторам и специалистам из армянской диаспоры. Лучшие проекты получат инвестиции.

“Программа в 2021 г. будет расширена, объем и количество участников будут увеличены вдвое. Проект реализуется совместно с представительством AGBU в Кремниевой долине”, - заключил министр.