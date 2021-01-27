Южная Корея и США считают ядерную проблему КНДР вопросом, требующим срочного решения

Республика Корея и США должны работать вместе над разрешением ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова. Как сообщил в среду южнокорейский МИД, к такому соглашению пришли в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что ядерная проблема Северной Кореи требует срочного решения и договорились тесно сотрудничать на этом направлении", - говорится в документе.

Отмечается, что в ходе беседы Кан Гён Хва поздравила Блинкена с утверждением Сенатом Конгресса США на пост руководителя Госдепартамента, отметив, что он имеет глубокое понимание вопросов, связанных с функционированием двустороннего военно-политического альянса, а также проблем Корейского полуострова.

Министры также договорились взаимодействовать в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и пандемия коронавирусной инфекции.