“Манчестер Сити” и “Арсенал” одержали победы с крупным счетом: Премьер лига

В 20-м туре чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде сыграл с “Вест Бромвичем”.

Как передает Арменпресс, команда Гвардиолы в ворота соперника отправила 5 безответных мячей. В составе “горожан” отличились Илкай Гюндоган (дубль), Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

После этой победы “Манчестер Сити” возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, он имеет 41 очко. На втором месте с 40 очками “Манчестер Юнайтед”.

Другой матч на выезде “Арсенал” провел с “Саутгемптоном”. “Оружейники” благодаря голам Пепе, Сака и Ляказетта победили со счетом 3:1. “Арсенал” в турнирной таблице на 8-й ступени.