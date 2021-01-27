Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Чемпион Армении по баскетболу - “Ваагни Сити”

Чемпион Армении по баскетболу - “Ваагни Сити”

Победителем регулярного чемпионата Армении по баскетболу сезона 2020/2021  стала команда-новичок “Ваагни Сити”.

Как передает Арменпресс, “Ваагни Сити” в игре с баскетбольным клубом “Эребуни” одержал уверенную победу со счетом 83-108. “double-double” Айвина Эллиса (БК “Эребуни”)  - 24/24 не помог его команде добиться успеха. В то время как Дариус Кларк и Таде Кешишян подвели свою команду к победе. После этого матча “Ваагни Сити” стал победителем регулярного чемпионата Лиги “Vbet А”.

Клуб “Ваагни Сити”был сформирован лишь в прошлом году. Он впервые принимал участие в чемпионате страны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации