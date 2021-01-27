Чемпион Армении по баскетболу - “Ваагни Сити”

Победителем регулярного чемпионата Армении по баскетболу сезона 2020/2021 стала команда-новичок “Ваагни Сити”.

Как передает Арменпресс, “Ваагни Сити” в игре с баскетбольным клубом “Эребуни” одержал уверенную победу со счетом 83-108. “double-double” Айвина Эллиса (БК “Эребуни”) - 24/24 не помог его команде добиться успеха. В то время как Дариус Кларк и Таде Кешишян подвели свою команду к победе. После этого матча “Ваагни Сити” стал победителем регулярного чемпионата Лиги “Vbet А”.

Клуб “Ваагни Сити”был сформирован лишь в прошлом году. Он впервые принимал участие в чемпионате страны.