Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Ереван
23:56, 26 Январь, 2021
В рамках регионального визита в Армению прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его в аэропорту “Звартноц” встретил заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
27 января в МИД Армении состоится встреча глав МИД Армении и Ирана.
В рамках визита министра иностранных дел Ирана примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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