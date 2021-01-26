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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Ереван

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Ереван

В рамках регионального визита в Армению прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его в аэропорту “Звартноц” встретил заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян. Об этом Арменпресс  сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

27 января в МИД Армении состоится встреча глав МИД Армении и Ирана.

В рамках визита министра иностранных дел Ирана примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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