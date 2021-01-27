Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха в повестке переговоров ЕС-РФ

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха в повестке переговоров ЕС-РФ

“В последние годы в региональных процессах резко возросла роль России, особенно в Ливии и в Сирии. Лидеры ЕС усилиям России по прекращению арцахской войны и установлению режима прекращения огня с его гарантиями придают особое значение. После установления режима прекращения огня в войне, спровоцированной Турцией и Азербайджаном против Арцаха,  ЕС и ОБСЕ предприняли шаги для возобновления диалога с Россией. Если раньше речь шла только о введении санкций в отношении последней, то сегодня вопросы региональной безопасности занимают важное место в повестке диалога Россия-ЕС. Так, 5 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Вопросы дальнейшей стабилизации ситуации в Арцахе также стоят в повестке дня встречи дипломатов”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации