Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос статуса Арцаха в повестке переговоров ЕС-РФ

“В последние годы в региональных процессах резко возросла роль России, особенно в Ливии и в Сирии. Лидеры ЕС усилиям России по прекращению арцахской войны и установлению режима прекращения огня с его гарантиями придают особое значение. После установления режима прекращения огня в войне, спровоцированной Турцией и Азербайджаном против Арцаха, ЕС и ОБСЕ предприняли шаги для возобновления диалога с Россией. Если раньше речь шла только о введении санкций в отношении последней, то сегодня вопросы региональной безопасности занимают важное место в повестке диалога Россия-ЕС. Так, 5 февраля запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Вопросы дальнейшей стабилизации ситуации в Арцахе также стоят в повестке дня встречи дипломатов”.

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