МЧС Армении представил ситуацию на дорогах Армении

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал и автодорога Горис-Сисиан Сюникского региона труднопроходимы для грузовиков с прицепом.

На автодороге Джермук-Сараван-Зангер Вайоцдзорского региона и на всех автодорогах Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств: со стороны России скопилось более 600 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.