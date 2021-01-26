Гагик Царукян провел встречу с послом РФ

Председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с послевоенной ситуацией в регионе, процессом возвращения военнопленных и внутриполитической повесткой дня Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом Гагик Царукян сообщил на своей странице в Facebook.

Царукян также отметил, что посол Копыркин подчеркнул важность последовательной двухсторонней работы по развитию армяно-российских отношений, подчеркнув необходимость шагов, направленных на дальнейшее укрепление многовековых братских связей между двумя странами.

«Российская Федерация - главный гарант безопасности в регионе и незаменимый стратегический партнер Армении.

Укрепление и постоянное развитие армяно-российских политических и экономических связей не имеет никаких альтернатив.

Я попросил посла Копыркина передать мою признательность президенту России Владимиру Путину за его активные усилия по прекращению войны в Арцахе и за то, что поддержал армянский народ в сложной ситуации», - отметил Царукян.