Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы.

"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", - заявил представитель компании Facebook.

Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.

По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% - не могли войти в профиль, 17% - жаловались на работу веб-сайта.