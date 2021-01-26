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ФК «Пюник» подписал контракт с украинским защитником Игорем Гончаром

ФК «Пюник» подписал контракт с украинским защитником Игорем Гончаром

ФК «Пюник» подписал контракт с 28-летним украинским защитником Игорем Гончаром. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, Гончар играл в украинских клубах «Хмельницкий», «Оболонь», «Шахтер», «Говерла», «Ворскла», «Горняк-Спорт» и «Львов». Гончар также играл в словацком клубе «Сеница». Последним клубом украинского защитника был ереванский «Алашкерт».


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