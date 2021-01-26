Макрон рассказал, какой видит экономику завтрашнего дня

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума в Давосе, рассказал о том, какой видит экономику завтрашнего дня, и об уроках, которые необходимо вынести из пандемии коронавируса.

"Все наши страны, общества трансформируются в связи с этим опытом, который мы проживаем. Я думаю, что есть несколько уроков, которые стоит вынести, из той ситуацию, которую мы вместе проживаем на протяжении более года и которая будет длиться еще месяцы, некоторые говорят, даже годы с присутствием вируса в той или иной степени", - сказал французский лидер.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его мнению, первый урок, который нужно вынести из санитарного кризиса, заключается в том, что экономику невозможно представить без человека. "Это может показаться банальностью. Но в наших странах мы сделали что-то, что раньше казалось немыслимым, то есть оставили всю экономическую активность для защиты человеческих жизней", - отметил Макрон.

Кроме того, пандемия COVID-19 напомнила об уязвимости наших обществ, продолжил президент Франции. "По моему мнению, мы не сможем ничего построить в мире после COVID-19, если не вынесем уроков из этих двух принципиальных моментов. Экономика вновь стала моральной наукой, и ничего не может быть превыше человеческих ценностей. И наши общества уязвимы перед пандемиями, климатическими событиями и другими", - считает он.

"Экономика завтрашнего дня – это экономика, которая, как я полагаю, должна думать об инновациях, уязвимости и гуманности. Поэтому нужно выстраивать нашу конкурентоспособность, совместимую и даже способствующую разрешению климатических проблем, сокращению выбросов CO2… повестка (защиты) биоразнообразия", - подчеркнул Макрон. Он также добавил, что экономика должна быть более устойчивой к ударам, иметь интегрированные способы защиты людей и организаций.