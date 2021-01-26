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Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.

С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.

О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.


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