Президент Армении поздравил президента Индии по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Индии Раму Натху Ковинду по случаю Национального праздника Республики Индия - Днем республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения заинтересована в углублении традиционно теплых отношений, основанных на многовековых исторических связях и взаимном доверии между народами двух дружественных стран.