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Президент Армении поздравил президента Индии по случаю Национального праздника

Президент Армении поздравил президента Индии по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту  Индии Раму Натху Ковинду по случаю Национального праздника Республики Индия - Днем республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения заинтересована в углублении традиционно теплых отношений, основанных на многовековых исторических связях и взаимном доверии между народами двух дружественных стран.


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