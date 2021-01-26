Президент Армении поздравил президента Индии по случаю Национального праздника
18:40, 26 Январь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Индии Раму Натху Ковинду по случаю Национального праздника Республики Индия - Днем республики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, отметил, что Армения заинтересована в углублении традиционно теплых отношений, основанных на многовековых исторических связях и взаимном доверии между народами двух дружественных стран.
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