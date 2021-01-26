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Президент Армении поздравил президента Португалии с переизбранием

Президент Армении поздравил президента Португалии с переизбранием

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии  Марселу Ребелу де Соуза, поздравив его с переизбранием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что совместными усилиями удастся расширить и углубить взаимовыгодное армяно-португальское сотрудничество во многих сферах, представляющих взаимный интерес.

Президент Армении пожелал успехов своему португальскому коллеге, а дружественному народу Португалии - прочного мира и процветания.


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