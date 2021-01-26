Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки

Если США снимут санкции с Ирана, Тегеран вернётся к выполнению СВПД и доппротокола с МАГАТЭ, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С 21 по 23 февраля мы должны перевести в практическую плоскость, положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ), мы обязаны это сделать. Но, если до этого не будет сделано благоприятных, хороших действий для того, чтобы вернуть наше экономическое сотрудничество в нормальное русло, то есть американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, тогда уже Иран придет к выполнению всех своих обязательств (по СВПД)", - сказал Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тегеран слышал пока только заявления о намерении США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет судить по конкретным действиям, продолжил Мохаммад Джавад Зариф.

"То, что мы слышали от новой администрации (США), это, в основном, на словах и на изложении позиции. Мы будем отвечать на действия. И мы сказали: "Когда американцы отменят односторонние нелегитимные санкции, которые противоречат резолюции (СБ ООН) 2231, и те страны, которые наказывали своими экстерриториальными рестрикциями, от этого откажутся, тогда мы ответим", - сказал Зариф по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.