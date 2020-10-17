Предстоящие на 27 января мероприятия
18:00, Январь 26, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:03 Ваан Папикян будет освобожден с должности управляющего делами аппарата премьер- министра
- 18:57 Цовинар Согомонян назначена первым заместителем руководителя аппарата премьер- министра
- 18:43 Ворвавшиеся в здание правительства люди украли диппаспорт премьера: документ был аннулирован
- 18:40 Президент Армении поздравил президента Индии по случаю Национального праздника
- 18:35 Глава МИД Арцаха направил письма генсеку ООН и гендиректору ЮНЕСКО
- 18:26 Мане Геворгян намерена обжаловать решение суда по делу Хачатрянов
- 18:20 Президент Армении поздравил президента Португалии с переизбранием
- 18:08 Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
- 18:00 Предстоящие на 27 января мероприятия
- 17:49 Главы МЧС Армении и РФ обсудили вопросы расширения деятельности гуманитарного центра
- 17:46 Главу МИД Ирана примет премьер-министр Армении Никол Пашинян
- 17:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-01-21
- 17:34 Азиатские индексы снизились - 26-01-21
- 17:26 Мы не должны мириться с существованием расистского государства в Совете Европы: Варданян в ПАСЕ
- 17:05 Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух
- 16:57 На линии соприкосновения армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановк
- 16:50 ВОЗ обновила руководство по лечению COVID-19
- 16:39 В Армении ужесточается процесс выдачи хозяйствующим субъектам разрешений на водопользование
- 16:32 Вазген Манукян не будет участвовать во внеочередных выборах, организованных действующими властями
- 16:30 В России убеждены, что достигнутые договоренности урегулируют нагорно-карабахскую ситуацию: Лавров
- 16:28 Андраник Пилоян обсудил с послом РФ в Армении вопрос возвращения пленных
- 16:17 Премьер Италии подал в отставку
- 16:11 Прекращены полномочия генерального секретаря Комитета по регулированию ядерной безопасности
- 16:10 Рубинян обсудил с генеральным секретарем СЕ и председателем ПАСЕ вопрос армянских военнопленных
- 16:03 AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности ее вакцины у пожилых
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