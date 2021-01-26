Главы МЧС Армении и РФ обсудили вопросы расширения деятельности гуманитарного центра

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян провел телефонный разговор с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением Российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

В целях дальнейшего повышения роли структуры было предложено осуществить определенную часть гуманитарной помощи, которая будет предоставляться Арцаху, через этот центр.

В ходе беседы Евгений Зиничев и Андраник Пилоян коснулись также ряда других совместных программ.