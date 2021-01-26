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Главу МИД Ирана примет премьер-министр Армении Никол Пашинян

Главу МИД Ирана примет премьер-министр Армении Никол Пашинян

В рамках регионального визита 26 января в Республику Армения прибудет министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, встреча министров иностранных дел Армении и Ирана состоится 27 января в МИД Армении.

В рамках визита министра иностранных дел Исламской Республики Иран примет премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.


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