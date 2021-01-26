Мы не должны мириться с существованием расистского государства в Совете Европы: Варданян в ПАСЕ

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении Владимир Варданян на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы поднял вопрос об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и расистской политике Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, Варданян напомнил, что после прекращения огня ЕСПЧ принял ряд ходатайств о промежуточных мерах, потребовав от властей Азербайджана предоставить соответствующую информацию о находящихся в Азербайджане армянских пленных. «В ЕСПЧ пока ничего не поступало. Азербайджан по-прежнему неохотно предоставляет минимальную информацию о физическом состоянии армянских пленных», - сказал он.

Депутат заявил, что эти люди содержатся в Азербайджане не потому, что совершили преступление, а просто потому, что они армяне. «Можете ли вы представить себе, что в 21 веке у нас может быть член Совета Европы, который проводит государственную политику расовой дискриминации в отношении армян?» - сказал Варданян, добавив, что быть армянином в Азербайджане представляет угрозу для физического существования.

Он подчеркнул необходимость выполнения постановлений ЕСПЧ, отметив, что необходимо приложить усилия для освобождения военнопленных, находящихся в Азербайджане на том основании, что это просто расовая дискриминация.

«Я думаю, что мы не должны мириться с существованием расистского государства в Совете Европы. И все государства Совета Европы должны уважать ЕСПЧ и его решения», - заключил он.