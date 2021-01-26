Размик Григорян возглавит сборную Армении до 19 лет

Размик Григорян назначен главным тренером сборной Армении до 19 лет. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, его помощником будет Армен Санамян.

Размик Григорян - бывший футболист сборной Армении. В качестве тренера он работал в сборной Армении, помогая Артуру Петросяну. Также он трудился в качестве помощника главного тренера в «Арарат-Армении» и «Лори». Затем возглавлял «Дилижан», а в настоящее время является главным тренером «Арарат-2».

Сборная Армении до 19 лет - это команда, составленная из ребят 2002 года рождения, которая еще в октябре 2020 года под руководством Артура Восканяна должна была принять участие в отборочном раунде чемпионата-2020/2021. Однако из-за эпидемии коронавируса турнир был перенесен и состоится в в марте 2021 года в Нидерландах. Напомним, соперниками армянской сборной до 19 лет являются команды Нидерландов, Сербии и Сан-Марино.