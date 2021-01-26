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В Армении ужесточается процесс выдачи хозяйствующим субъектам разрешений на водопользование

В Армении ужесточается процесс выдачи хозяйствующим субъектам разрешений на водопользование

Министерство окружающей среды Армении планирует внести изменения в Водный кодекс, чтобы ужесточить процесс выдачи разрешений на водопользование хозяйствующим субъектам, занимающимся рыбоводством и малым ГЭС. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

“Во всех этих сферах в прошлом был теневой оборот, в связи с законодательными пробелами были и лазейки, и некоторые институты получали доходы посредством теневых методов”, - сказал министр.

Романос Петросян отметил, что они предпринимают шаги, чтобы иметь такое целостное законодательное поле, в котором будут исключены подобные методы, а также в процессе приема заявок и в других процессах будет снижен человеческий фактор.


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