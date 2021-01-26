Вазген Манукян не будет участвовать во внеочередных выборах, организованных действующими властями

Кандидат на пост премьер-министра от “Движения спасения отечества” Вазген Манукян не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, если они будут организованы действующей властью. Как сообщает «Арменпресс», об этом Вазген Манукян сказал в разговоре с журналистами.

“Если будут проведены эти выборы, участие в них будет позором. Я не буду участвовать в этих выборах ни в какой конфигурации или форме. Это означает, что нужно удалить все это и начать все сначала. Я категорически против этих выборов и их участия”, - сказал Манукян.

Кандидат на пост премьер-министра от “Движения спасения Отечества” Вазген Манукян встречается с жителями Араратской области, где он отвечает на вопросы араратцев.