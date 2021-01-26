В России убеждены, что достигнутые договоренности урегулируют нагорно-карабахскую ситуацию: Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф уделили особое внимание ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

“Мы уделили особое внимание ситуации в Нагорном Карабахе, принимая во внимание усилия России, благодаря которым 9 ноября прошлого года удалось достичь полного прекращения огня. Мы также говорили о договоренностях, достигнутых 11 января в Москве президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. Они о сотрудничество в вопросах разблокирования всех экономических, транспортных и других связей на Южном Кавказе при участии стран региона и всех их соседей, включая и Исламскую Республику Иран. Убеждены, что эта работа позволит нам окончательно урегулировать оставшиеся политические аспекты ситуации вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе, во благо армянского народа и азербайджанского народа и, конечно же, во благо всех их соседей”, - сказал Лавров.