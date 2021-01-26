Андраник Пилоян обсудил с послом РФ в Армении вопрос возвращения пленных

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян 26 января встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Приветствуя посла, Пилоян высоко оценил развитие сотрудничества с партнерской структурой России, и отметил важность эффективного сотрудничества в сфере гуманитарной помощи и содействия в восстановлении гражданских инфраструктур и роли российской миротворческой миссии в Арцахе.

Посол Копыркин также коснулся приоритетов сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение деятельностью действующего в Ереване Армяно-российского центра гуманитарного сотрудничества и текущими программами.

В центре обсуждаемых тем был вопрос возвращения пленных, активизации работ по поиску погибших и лиц, пропавших без вести.