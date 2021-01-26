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Премьер Италии подал в отставку

Премьер Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности.

"Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около получаса.


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