Премьер Италии подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности.

"Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Беседа Конте и Маттареллы продолжалась около получаса.