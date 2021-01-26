Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна прекращены полномочия генерального секретаря Комитета по регулированию ядерной безопасности Гагика Манояна.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 и п. 11 ч. 2 ст. 37 Закона Респиблики Армения “О гражданской службе”, с 8 февраля 2021 года прекращаются полномочия генерального секретаря Комитета по регулированию ядерной безопасности Гагика Манояна”, - говорится в решении.