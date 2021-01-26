AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности ее вакцины у пожилых

Фармацевтическая компания AstraZeneca назвала "совершенно неверными" сообщения германских газет Handelsblatt и Bild о том, что эффективность разработанной ею вакцины составляет у людей старше 65 лет лишь 8%.

В письменном ответе AstraZeneca говорится, что объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации поддерживает использование вакцины у пожилых людей, и сильный иммунный ответ на вакцину был обнаружен в результате анализа крови данной группы участников исследования.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), как ожидается, одобрит применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину этого количества, что связано с производственными вопросами.

В беседе с главным исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сорио в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от компании выполнения контрактных обязательств.