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По случаю 29-летия Вооруженных сил Армении праздничных мероприятий не будет

По случаю 29-летия Вооруженных сил Армении праздничных мероприятий не будет

По случаю 29-летия Вооруженных сил Армении торжественных праздничных мероприятий не будет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

“Масштабных праздничных мероприятий не будет, как это бывало каждый год. Мы ограничимся лишь мероприятиями в воинских частях и соединениях”, - сказали в управлении информации и по связям с общественностью МО.

28 января Республика Армения отмечает 29-ю годовщину Вооруженных сил Республики Армения.


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