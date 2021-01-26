По случаю 29-летия Вооруженных сил Армении праздничных мероприятий не будет

По случаю 29-летия Вооруженных сил Армении торжественных праздничных мероприятий не будет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

“Масштабных праздничных мероприятий не будет, как это бывало каждый год. Мы ограничимся лишь мероприятиями в воинских частях и соединениях”, - сказали в управлении информации и по связям с общественностью МО.

28 января Республика Армения отмечает 29-ю годовщину Вооруженных сил Республики Армения.