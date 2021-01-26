Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Лена Нанушян назначена первым заместителем министра здравоохранения Армении

Лена Нанушян назначена первым заместителем министра здравоохранения Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лена Нанушян назначена первым заместителем министра здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Лена Нанушян освобождена от должности и. о. заместителя министра здравоохранения и назначена первым заместителем министра здравоохранения Армении”, - говорится в решении правительства.

Лена Нанушян с 6 июня 2018г. занимала должность заместителя министра здравоохранения Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации