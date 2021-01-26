Лена Нанушян назначена первым заместителем министра здравоохранения Армении

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лена Нанушян назначена первым заместителем министра здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Лена Нанушян освобождена от должности и. о. заместителя министра здравоохранения и назначена первым заместителем министра здравоохранения Армении”, - говорится в решении правительства.

Лена Нанушян с 6 июня 2018г. занимала должность заместителя министра здравоохранения Армении.