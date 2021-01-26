Кандидат на должность премьер-министра от “Движения спасения Родины “ Вазген Манукян встретился с жителями Араратской области. Как сообщает «Арменпресс», Манукян представил сложившуюся в стране ситуацию и свою программу выхода из кризиса.

“В этом регионе предстоит много развитий, если Россия ослабнет, в регионе будет то, что произошло во время Первой мировой войны. И Турция может пасть, что очень вероятно, потому что агрессивная политика Эрдогана и внутренние недовольства могут привести к этому. Мы ничем не сможем воспользоваться, они могут и уживаться друг с другом, и воевать, кроме вреда нам от этого ничего не будет, потому что с кем быть, с кем вести дипломатию, зависит от того, обладаешь ли ты силой или нет . Сейчас все делается для того, чтобы мы превратились в маленький коммерческий, незащищенный народ, народ без армии. Мы этого не допустим. Мы снова поднимемся, у нас будет самая мощная армия в регионе. Россия, Турция, Азербайджан и Иран будут считаться с нами”, - подчеркнул Манукян.

По его словам, процветают народы, живущие в сильных защищенных странах.

Вазген Манукян ответил и на вопросы, беспокоящие жителей Арарата.