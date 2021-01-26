Преодоление трудностей и служение интересам отечества во имя нового похода дипломатии с китайской спецификой

21 ЯНВАРЬ, АРМЕНПРЕСС/НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ. 2020-й год оказался весьма и весьма непростым для всего мира, в том числе Китая. Наслаивались друг на друга беспрецедентные потрясения и последствия глобальной пандемии.

В прошедшем году человечество столкнулось с новыми вызовами и оказалось перед выбором. Внезапная вспышка коронавирусной инфекции и ее распространение по всей планете угрожало жизни и здоровью человека. Падение экономики сильно ударило по благосостоянию населения разных стран. Вновь безумствует политика силы и мышление холодной войны, бушуют односторонность и протекционизм, весь мир ввергся в потрясения и острые перемены. Но одновременно - стремительно меняется международная архитектура, набирает обороты новый виток научно-технической революции и промышленных преобразований. Народы мира стали еще глубже понимать значимость сообщества единой судьбы человечества. На историческом перепутье подавляющее большинство членов международного сообщества выступают за солидарность, открытость и сотрудничество, против раскола, изоляции и конфронтации.

В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ МЫ, ПРЕОДОЛЕВ ВСЯКИЕ ТРУДНОСТИ, положили новое начало делу Коммунистической партии Китая и всей страны. Стоя перед лицом серьезных испытаний пандемии и непростой внешней обстановки, китайский народ под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, в едином порыве первым в мире купировал эпидемию и развернул противоэпидемическое сотрудничество, удалось восстановить деловую активность и положительный рост экономики. Выполнена историческая задача полного искоренения бедности в установленный срок. Достигнуты определяющие успехи в деле всестороннего построения среднезажиточного общества, уже близка победа в достижении поставленных целей одного из «двух столетий» – столетнего юбилея образования Компартии Китая. На пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва выработан план национального развития на следующие 5 лет и более долгий период, дан уверенный старт всестороннему построению социалистического модернизированного государства. Китайская нация сделала большой шаг вперед на пути к великому возрождению.

В прошедшем году дипломатия с китайской спецификой дала хорошие результаты. Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и идеями Си Цзиньпина о внешней политике, ориентируясь на внешнеполитическую деятельность главы государства и преодолевая трудности, мы на дипломатическом фронте решительно и инициативно вели борьбу с коронавирусом и политическим вирусом, практическими шагами претворили в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, продемонстрировали ответственное поведение Китая как большой страны, создали благоприятные внешние условия для развития страны и возрождения нации, внесли новый весомый вклад в мир и развитие во всем мире.

II

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА поставила высокую цель бороться с пандемией единым фронтом. Важно быть устойчивым перед испытанием. Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин, история человеческой цивилизации – эпопея борьбы с заболеваниями и катастрофой. Вирус не знает границ, эпидемия не выбирает национальностей. Человечество объединяется общей судьбой. Сплоченность и сотрудничество – мощнейшее оружие для победы над эпидемией. Председатель Си Цзиньпин с широким духом и чувством долга поддерживает плотные контакты со своими иностранными коллегами. Он провел 88 встреч и телефонных разговоров с главами иностранных государств и руководителями международных организаций, принял участие в 23 важных международных мероприятиях, в том числе экстренном саммите Группы двадцати, 20-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, 12-м саммите БРИКС, 27-й неформальной встрече руководителей экономик-членов АТЭС, 73-й ВАЗ. Озвученная идея о создании сообщества здравоохранения человечества и другие важные инициативы, такие, как объединение усилий в совместной борьбе с эпидемией, эффективное международное сотрудничество по профилактике и контролю, поддержка роли профильных международных организаций в лице ВОЗ, усиление координации макроэкономической политики служат для нас инструкцией во внешнеполитической работе по борьбе с коронавирусом, придают новый импульс развитию отношений Китая с другими странами, максимально объединяют силы всего мира в борьбе с COVID-19, пользуются широким одобрением в международном сообществе.

Дипломатическая работа во имя победы над эпидемией осуществилась на основе гуманности и чувства ответственности. На пути к великому делу хватает единомышленников, готовых к бескорыстной помощи. С самого начала Китай с открытым, транспарентным, научным и ответственным подходом сотрудничает с ВОЗ и международным сообществом. Мы первыми осведомили об эпидемии, первыми расшифровали генетическую последовательность коронавируса нового типа, незамедлительно обнародовали способы диагностики и лечения, рекомендации профилактики и контроля. Нами организовано более 100 международных видео конференций с участием медицинских экспертов, открыта доступная всем онлайновая база данных COVID-19, бескорыстно проведен обмен противоэпидемическим опытом со всеми странами. Китай твердо поддерживает руководящую роль ВОЗ, оказал финансовую помощь Глобальному плану ВОЗ и ООН по гуманитарному реагированию на пандемию COVID-19. Несмотря на непростую ситуацию в стране, мы развернули крупнейшую со дня образования нового Китая глобальную гуманитарную кампанию, в рамках которой противоэпидемическую помощь получили более 150 стран и 10 международных организаций, было отправлено 36 групп медицинских экспертов в 34 страны. Задействуя преимущество крупнейшего в мире производителя медицинских средств, Китай поставил более 220 млрд шт. масок, 2,3 млрд защитных костюмов и 1 млрд тест-приборов, активно продвигая сотрудничество по разработке медикаментов и вакцины, международной профилактике и контролю. В этих практических шагах находит отражение искренний настрой Китая на формирование сообщества единой судьбы человечества.

Упорная борьба на дипломатическом поприще составила надежный заслон для национальных интересов. Интересы отечества превыше всего – незыблемый принцип для всех китайских дипломатов. Мы категорически против попыток США политизировать тему пандемии и стигматизировать COVID-19, не допустили разгула политического вируса. Давая самый решительный отпор клевете и нападкам в отношении государственного строя и пути развития Китая, мы твердо стоим на страже политической безопасности КПК и КНР. Разбив замыслы вмешаться во внутренние дела Китая под вывеской вопросов Тайваня, Сянгана, Синьцзяна и Тибета, мы надежно защищаем не только государственный суверенитет и независимость, но и нормы и принципы международных отношений. Мы привержены надлежащему урегулированию территориальных споров и споров по морскому праву, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность. Для сохранения исторической правды мы убедительно и обоснованно отвергаем всяческую дезинформацию, разоблачаем самые разные попытки перекладывать с больной головы на здоровую. Мы решительно боремся против нелегальной односторонней рестрикции и экстерриториального применения национального законодательства под предлогом нацбезопасности, не допуская ущемления национального достоинства, закономерных интересов своих компаний и граждан.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА СТАЛА ЛЕЙТМОТИВОМ углубления сотрудничества и расширения открытости. Полным ходом продвигаются реформы и открытость. С вступлением в силу обновленного «Закона об иностранных инвестициях» негативный список доступа сократился до 33 пунктов. Двери открытости внешнему миру Китая распахиваются все шире и шире. Поставлена задача формировать новую архитектонику развития, которая отличается взаимодействием внутренней и внешней кругооборотов с акцентом на внутренней циркуляции. Для мира рост внутреннего спроса Китая будет означать широкие возможности в торговле и сотрудничестве. Растущее в условиях пандемии взаимовыгодное сотрудничество Китая со странами мира служит надежной опорой выхода мирового хозяйства из кризиса. Инициатива «Пояс и путь» показывает свою востребованность и жизнеспособность. Экспресс Китай – Европа как «Караван железных верблюдов» вышел на новый уровень по количеству поездов и объему загрузки контейнеров, играя важную роль в борьбе с эпидемией. По итогам видеоконференции на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» была достигнута договоренность о формировании Шелкового пути в области здравоохранения, что придало дополнительный импульс совместной реализации инициативы. Более 3600 компаний из 150 стран приняли участие в 3-й международной импортной выставке в Шанхае, на полях которой были заключены предварительные договоры по приобретению товаров и услуг на общую сумму 72,62 млрд долларов США. Китайский рынок станет доступен всему миру.

Комплексное выстраивание отношений с крупными государствами вписывается в общую задачу сохранения стратегической стабильности. Взаимоотношения крупных держав основаны на взаимодоверии, о чем ярко свидетельствует китайско-российская связка, которая отличается своей незыблемостью и нерушимостью. У руля растущих по восходящей линии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стоят генеральный секретарь Си Цзиньпин и президент РФ В. В. Путин, которые пять раз провели телефонный разговор за минувший 2020 год. Плотное взаимодействие двух стран в качестве стабилизирующих факторов мировой турбулентности находит свое отражение не только в антиковидной и практической сферах, но и в совместной защите итогов Второй мировой войны и принципов международной справедливости и равенства. В контексте 45-летия установления дипломатических отношений активизируются координация и сотрудничество Китая с ЕС, укрепляется взаимное доверие, наращиваются совместные усилия к отстаиванию многосторонности и противодействию глобальным вызовам. Соглашение о географических указаниях, развитие зеленого и цифрового партнерства, завершение переговоров по инвестиционному соглашению стали содержательным наполнением китайско-европейских отношений всестороннего стратегического партнерства. Китайско-американские отношения оказались чуть не в самом трудном за последние 40 лет положении. На разворачивающуюся в США антикитайскую кампанию мы реагируем адекватно, справедливо и сдержанно, твердо стоим на страже государственного суверенитета, национальной безопасности и интересов развития, отстаивая нормы международных отношений и международную справедливость, защищая законные права всех членов мирового сообщества, прежде всего развивающихся стран. Тем временем политика Китая в отношении США остается стабильной и последовательной. Мы готовы непоколебимо и трезво добиться конструктивного урегулирования и контроля над имеющимися разногласиями в пользу глобальной стратегической стабильности.

Насыщенное развитие партнерских отношений приобретает глобальный масштаб. В духе солидарности и сопереживания формируется сообщество единой судьбы с соседними странами. Наши отношения с Японией добились плавного перехода. Наблюдается устойчивая динамика в китайско-индийских отношениях. Благополучно развертывается взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Корея, в частности, в сфере восстановления производств в условиях пандемии. Визит генерального секретаря Си Цзиньпина в Мьянму открыл новую страницу в истории двусторонних отношений. Интегрированное развитие в Азиатско-тихоокеанском регионе находит широкое понимание. Укрепляют уверенность сторон в перспективе зоны свободной торговли в АТР соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, а также позитивный подход Китая к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Премьер Госсовета Ли Кэцян принял участие в серии встреч в рамках ВАС. Китай и АСЕАН совершили исторический прорыв, став друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. Успешно запущен механизм встреч министров иностранных дел «Китай - Центральная Азия». Расширяются горизонты взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися странами. Состоялся саммит Китай-Африка на тему совместной борьбы с COVID-19. Плацдарм коллективного диалога стал охватывать все страны Латинской Америки и Арабского мира. Китай доставлял необходимые противоэпидемические средства и гуманитарные грузы развивающимся странам, стремясь к обеспечению им доступности вакцин против коронавируса. Китай является одним из активных участников инициативы Группы двадцати о предоставлении отсрочки по обслуживанию долга для стран с низким уровнем дохода, в качестве соорганизатора с ООН провел встречу высокого уровня по сокращению бедности и сотрудничеству Юг-Юг. В совместном преодолении пандемии и восстановлении экономики узы традиционной дружбы Китая с соседними и развивающимися странами только укрепляются.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ способствует развитию мультилатерализма. Несмотря на возникшие серьезные вызовы и сложности в глобальном управлении, генеральный секретарь Си Цзиньпин на разных международных трибунах подробно излагал приверженность многосторонним подходам, принципы «совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования» и концепцию о формировании сообщества единой судьбы человечества, указав верное направление реформирования системы глобального управления. Вместе с мировым сообществом Китай решительно отстоял ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на верховенстве международного права, а также многостороннюю торговую систему под эгидой ВТО, поддержал дальнейшую демократизацию международных отношений и трансформацию экономической глобализации в более открытом, толерантном, общедоступном, сбалансированном и взаимовыгодном русле. В полном соответствии с императивами времени Китай с чувством ответственности присоединился к международному сотрудничеству по противодействию изменению климата, поставил цели по достижению к 2030 году пика выбросов углекислого газа и к 2060 году углеродной нейтральности, и тем самым внес свой вклад в глобальное дело экологии. Для формирования мирного, защищенного, открытого и совместного международного киберпространства выдвинута «Инициатива по глобальной безопасности цифровых данных». В защиту международной справедливости, выступая одним из решительных сторонников сохранения СВПД, Китай представил конструктивную идею создания многосторонней диалоговой площадки в зоне Персидского залива. Мы за поэтапное и параллельное выполнение двух главных задач на Корейском полуострове, речь идет о денуклеаризации и создании механизма по поддержанию мира. В поиске китайского рецепта для урегулирования горячих точек наши усилия нацелены на содействие межафганским переговорам и посредничество в отношениях между Бангладеш и Мьянмой.

Беззаветным трудом дипломатическая работа служит развитию страны и интересам народа. Китайские дипломаты идут туда, куда зовет народ. В первые дни после вспышки коронавирусной инфекции МИД развернул глобальную кампанию по сбору медицинских средств, чтобы покрыть острый дефицит в стране. На фоне затяжной пандемии мы, объединив усилия всех соотечественников как в стране, так и за ее пределами, стараемся максимально перекрыть канал завоза вируса ради сохранения драгоценной победы над недугом. С момента начала восстановления производства и деловой активности по нашей инициативе запущены «экспресс-коридоры» для поездок людей и «зеленые коридоры» для грузоперевозок, обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование производственно-поставочных цепочек в интересах возобновления социально-экономического развития. Народ в центре нашего внимания, в нашей заботе – каждый находящийся за границей соотечественник. Специальные операции по консульской защите охватывают все уголки мира. Наши диппредставительства в тесном взаимодействии с правительствами стран пребывания уделяли должное внимание решению проблем, с которыми сталкиваются находящиеся на их территории китайские граждане. Функционирует дистанционная онлайн-площадка для своевременного оказания медицинской помощи заразившимся соотечественникам. Розданы порядка 1,2 млн «посылок здоровья», доставлены в более чем 100 стран разные виды противоэпидемических средств зарубежным соотечественникам, организованы более 350 временных рейсов для вывоза граждан. Круглосуточно работает «Горячая линия» по оказанию консульских услуг по номеру 12308. Мост любви, связывающий Родину и зарубежных сограждан, тянется до любой точки земного шара и передает теплую заботу от ЦК КПК и Госсовета до каждого китайца.

III

2021-й ГОД ИМЕЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ в анналах великого возрождения китайской нации. В этом году отмечается 100-летие со дня образования КПК и стартует реализация «14-й пятилетки». Китай отправляется в новый поход всестороннего построения социалистического модернизированного государства и уверенными шагами двигается к достижению цели «второго столетия». Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о внешней политике, мы будем на основе достигнутого активно продвигать всю работу, превращать кризис в возможность, открывать новые горизонты в изменчивом мире во имя осуществления китайской мечты – великого возрождения китайской нации и формирования сообщества единой судьбы человечества.

Твердо следовать заданному курсу дипломатической работы. Твердо поддерживать руководство КПК и социализм с китайской спецификой – вот суть и отличительная черта китайской дипломатии. Важно непоколебимо укреплять единое централизованное руководство КПК в дипломатической работе, всемерно служить дипломатической деятельности главы государства, демонстрировать уникальность дипломатии с китайской спецификой в новую эпоху. В честь 100-летнего юбилея КПК мы готовы активно излагать курс государственного управления КПК, историю усердной борьбы народа и линию Китая на мирное развитие, чтобы мир стал лучше понимать исходную цель и миссию КПК и социализм с китайской спецификой. Будем активизировать дружеские связи со всеми партнерами в интересах укрепления взаимопонимания и взаимодоверия между народами.

Всесторонне служить стратегии национального развития. В новом этапе развития страны необходимо широко освещать новую концепцию развития, способствовать взаимосвязанности внутреннего и международного рынков, продвигать сопряжение внутренних и глобальных ресурсов, создавать благоприятные внешние условия как для формирования новой архитектоники развития, так и для запуска 14-й пятилетки. В контексте постоянного продвижения противоэпидемической работы и социально-экономического развития мы готовы на основе достигнутых результатов создать с большим числом стран «экспресс-коридор», «зеленый коридор» и механизм совместной профилактики и контроля эпидемии, развернуть международное сотрудничество по вакцине. Для расширения открытости и развития планируется прерванная из-за пандемии мидовская презентация китайских провинций и районов. Будем совершенствовать сеть консульской защиты в интересах гарантии безопасности, законных прав и интересов китайских граждан и учреждений за рубежом.

Продолжать активно выстраивать международные отношения нового типа. Будем углублять китайско-российское всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, чтобы создать опору для мира и безопасности в мире, а также глобальной стратегической стабильности. Готовы укреплять взаимодоверие с ЕС в целях наращивания консенсуса и практического сотрудничества, повышать уровень и качество китайско-европейских отношений. Будем стремиться к тому, чтобы политика Вашингтона на китайском направлении смогла перейти в разумное русло – двигаться навстречу друг другу, извлечь опыт и уроки, возобновить диалог, сотрудничество и взаимодоверие, определить стратегически важные рамки для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений, найти путь мирного сосуществования государств с разными социальными строями.

Надежно продвигать международное и региональное сотрудничество. Будем содействовать скорейшему вступлению в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, активизировать создание зоны свободной торговли Китая, Японии и Республики Корея, продвигать формирование пояса экономического развития в бассейне реки Меконг-Ланьцанцзян, чтобы концепция сообщества единой судьбы АТР получила реальное воплощение. Важно укреплять узы сообщества единой судьбы с африканскими, арабскими и латиноамериканскими странами, углублять солидарность и дружбу с широкими кругами развивающихся государств. Китай будет оказывать содействие развивающимся странам в ликвидации бедности и последствий стихийных бедствий, в сокращении долгов и повышении потенциала самостоятельного развития. Будем выполнять обещание о том, что китайская вакцина от коронавируса после завершения испытаний станет международным общественным благом.

Неустанно повышать уровень открытости и сотрудничества. Китай будет неуклонно создавать новую экономическую систему с более высоким уровнем открытости, использовать преимущество огромного объема китайского рынка, раскрывать потенциал внутреннего спроса, путем своего развития стимулировать восстановление мировой экономики на благо всех стран мира. Китай категорически против протекционизма во всех его проявлениях, готов обеспечивать стабильное и бесперебойное функционирование глобальных цепочек производства и поставок, сообща формировать открытую мировую экономику. Будем всемерно и качественно продвигать совместное строительство «Одного пояса и одного пути», ускорять создание Шелкового пути здравоохранения, цифрового и зеленого Шелкового пути в интересах всех стран мира и их народов.

Активно участвовать в реформировании глобального управления. В 2021 году исполнится 50 лет со дня восстановления полноправного членства КНР в ООН и 20 лет с момента вхождения Китая в ВТО. Китай, оставаясь приверженным мультилатерализму, открытости, инклюзивности, взаимовыгодному сотрудничеству и идя в ногу со временем, выступает за укрепление центральной и координирующей роли ООН в международных делах. В контексте проведения 15-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии готовы согласовать новую стратегию по управлению в области биоразнообразия и создать сообщество жизни на Земле. Будем активизировать сотрудничество в рамках Группы 20, АТЭС, ШОС и БРИКС для оперативного реагирования на глобальные вызовы в области изменений климата, кибербезопасности и общественного здравоохранения, объединять усилия в выработке правил глобального управления цифровыми данными и формировании более справедливой и рациональной системы глобального управления.

Всесторонне формировать сообщество единой судьбы человечества. Со дня выдвижения генеральным секретарем Си Цзиньпином важной инициативы о формировании сообщества единой судьбы человечества непрерывно обогащается и совершенствуется ее теоретическое содержание и практика реализации в дипломатической работе. Эта инициатива постоянно получает углубление и расширение как в двусторонней, так и в многосторонней повестке дня, находит все больше понимания и поддержки не только у традиционно дружественных стран, но и среди новых партнеров – от близких соседей вплоть до стран Азии, Африки и Латинской Америки. Китай будет и впредь способствовать тому, чтобы страны вне зависимости от социальных строев и этапов развития и идеологических разногласий твердо стояли на страже общих ценностей человечества во имя мира, развития, равенства, справедливости, демократии и свободы. Будем вместе стремиться к построению мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость, инклюзивность, чистая и красивая окружающая среда.

В преддверии столетия КПК оставаться преданными первоначальной цели и нести свою славную миссию. Будем теснее сплачиваться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, непрерывно укреплять политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, твердо укреплять уверенность в правоте выбранного пути, теории, строе и культуре, твердо отстаивать ключевое место генерального секретаря Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК и всей партии, твердо отстаивать авторитет и единое централизованное руководство ЦК КПК. Были и остаемся преданными первоначальной цели и миссии, а именно - стремлению к счастью народа Китая и внесению вклада в прогресс человечества. Будем достойно выполнять свою миссию и ответственность перед отечеством и миром, на великом пути дипломатии с китайской спецификой вносить новый вклад в великое возрождение китайской нации!

Ван И, член Госсовета, министр иностранных дел КНР

Посольство Китайской Народной Республики в Армении