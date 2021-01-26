Глава МИД Ирана представил Лаврову цель своих визитов в Армению и Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершает региональный визит в Азербайджан и в Армению. Визит касается работ вокруг возможностей, которые предполагаются трехсторонним заявлением, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом Зариф заявил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Я рад поздравить Вас и господина Путина с завершением карабахского конфликта. В любом случае, наше общее беспокойство заключалась в том, что этот конфликт протекал по соседству с нами, обострял ситуацию, погибали люди. Одна из целей моего регионального визита - работа вокруг возможностей, которые предполагаются трехсторонним заявлением, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией - сказал Зариф.

25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Азербайджан, 27 января он прибудет в Армению.