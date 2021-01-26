МОК не перенесет Олимпийские игры из Токио во Флориду

Международный олимпийский комитет не собирается переносить XXXII летние Олимпийские игры из Токио во Флориду.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МОК. Американский телеканал ABC передал, что глава финансового отдела штата Флорида написал письмо в МОК с предложением провести Олимпийские игры в этом штате. Пресс-служба МОК отрицает существование такого письма.

24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и закончатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только три игры были отменены из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры чаше проводились в Лондоне (1908, 1948, 2012).