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МОК не перенесет Олимпийские игры из Токио во Флориду

МОК не перенесет Олимпийские игры из Токио во Флориду

Международный олимпийский комитет не собирается переносить XXXII летние Олимпийские игры из Токио во Флориду.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МОК. Американский телеканал ABC передал, что глава финансового отдела штата Флорида написал письмо в МОК с предложением провести Олимпийские игры в этом штате. Пресс-служба МОК отрицает существование такого письма.

24 марта 2020 года стало известно о переносе XXXII летних Олимпийских игр Токио. Олимпийские игры сохранили свое название - Токио 2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и закончатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьером де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. В истории Олимпийских игр только три игры были отменены из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Олимпийские игры чаше проводились в Лондоне (1908, 1948, 2012).


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